"Viele Arbeiten beziehen sich ganz klar auf diese Räumlichkeiten", so Kunstprofessor Löbbert, und deutet auf ein mehrere Meter großes Holzkreuz, das an einem Seil unterhalb von einer Deckenluke hängt. "Bei dieser Arbeit von Steffen Mieschke mit dem Titel 'Übersetzungsfehler' gibt es eine Klappe in der Decke. Diese Klappe kann man aufmachen, darüber ist ein Kran. Und hier wird der Versuch unternommen, ein Kreuz, was viel zu groß ist, durch die Luke zu ziehen."

Auch Lina Weichold hat sich hier in Eisenach mit religiösen Fragen beschäftigt. In ihrer Videoinstallation sieht man Menschen in verschwommenen Konturen in einer Art Flüssigkeit verschwinden. Eine Auseinandersetzung mit der biblischen Entstehungsgeschichte des Menschen, die über die Jahrhunderte in ganz verschiedene Versionen übersetzt worden ist: "Ich habe untersucht, wie diese Geschichte bei uns und in anderen Kulturen gesehen wird. Zum Beispiel gibt es in Südamerika alte Völker, die die Erde als Ursprung sehen. Wo der Mensch rauskommt und später wieder reinkommt", so die Studentin.