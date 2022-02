Das Portrait von Curt Elschner zeigt den Mäzen im Jahr 1925 – zwei Jahre vor der Gründung seiner Galerie in Eisenach. Bildrechte: Ruth Breer/MDR Thüringen

Curt Elschner war ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Im Jahr 1876 in der Nähe des thüringischen Apolda geboren, betrieb er in mehreren Städten Hotels, Restaurants und Café. Das größte war das Hotel "Excelsior" in Berlin, das zeitweise als das größte des Kontinents galt und mit einem Tunnel mit dem gegenüberliegenden Anhalter Bahnhof verbunden war.



Von der luxuriösen Ausstattung der damaligen Häuser zeugen Postkarten, die in der Ausstellung zu sehen sind. Auch das Hotel auf der Wartburg hatte Elschner gepachtet. Für sein Mäzenatentum wurde er mit mehreren Ehrenbürgerwürden ausgezeichnet, so auch in Eisenach. Von der Universität Würzburg, der er eine Sternwarte spendiert hatte, erhielt er den Ehrendoktortitel.