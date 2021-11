Die ältesten Karten in der Sammlung Hunger stammen aus dem Jahr 1898. Die erste Postkarte der Welt wurde 1840 in England verschickt. Wie immer, wenn neue Kommunikationsformen Fuß fassen, regte sich zunächst Widerstand. Man befürchtete, die offene Lesbarkeit der Botschaft könne von Fremden missbraucht werden. Zudem hatte man Sorge, dass durch die kurz gehaltenen Texte Sprachkultur verloren gehen könnte. Befürchtungen, die uns aus aktuellen Diskussionen um Datenschutz und Soziale Medien nur allzu bekannt sind.

Und trotzdem gewann das neue Medium immer mehr an Beliebtheit. Nicht zuletzt, weil die Postkarte einen Blick in ferne Welten ermöglichte, worin sich auch Günther Hungers Faszination seit Kindheitstagen begründet: "Fernsehen gab es in meiner Zeit noch nicht. In der Zeitung waren auch noch wenig Bilder drin. Als Kind war man begeistert, wenn man mal die Pyramiden, die chinesische Mauer oder einen Zug durch die Landschaft in Kanada fahren sieht – das bleibt in Erinnerung."