Emmy Rubensohn ist eine fast vergessene Persönlichkeit, die vielen Künstlern und Musikern Wege geebnet, zu Kontakten verholfen und selbst Konzerte organisiert hat. Mit vielen ihrer Freunde teilte sie das Interesse für die Musik der Moderne. Auch mit Ernst Krenek. Der 1900 in Wien geborene Komponist ist in jungen Jahren bereits ein aufstrebendes Talent. Emmy Rubensohn fördert auch ihn und somit kann seine erste große Oper "Jonny spielt auf!" 1927 in Leipzig uraufgeführt werden. Für Krenek mit dieser jazzigen Musik ein Durchbruch, aber auch gleichzeitig das Ende der Karriere in Deutschland. Die Geschichte eines schwarzen Geigers im freien Amerika erregt damals alles andere als die Gunst der Nationalsozialisten und wird schließlich als "entarte Kunst" bezeichnet.

Emmy Rubensohn starb 1961 in New York, der Stadt, die nach Shanghai, Kassel und Leipzig ihr Zuhause geworden war. Mit Ernst Krenek verband sie eine enge Brieffreundschaft. Er konnte im Exil nicht sofort an die Erfolge seiner Oper "Jonny spielt auf" anknüpften. Als Lehrer schlug er sich finanziell in den USA zunächst durch und widmete sich später der elektroakustischen und experimentellen Musik. Mit 80 Jahren kaufte er sich den ersten Computer und war immer offen für technische Innovationen. Mehr als 200 kompositorische Werke hinterließ er der Welt. Mit 91 Jahren verstarb auch er in den USA, ausgewandert und vertrieben – wie Emmy Rubensohn aus Leipzig!