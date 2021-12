Expressionismus erlebte in Erfurt eine Blütezeit

Die "Berliner Straßenszene" von Ernst Ludwig Kirchner gehörte einst zur Sammlung von Alfred Hess. Es gilt als eines der bedeutendsten Werke des Expressionismus. Bildrechte: dpa Kai-Uwe Schierz ist heute Direktor des Angermuseums und erklärt, wie in den 1920er-Jahren das Museum zu einer der größten expressionistischen Sammlungen kam. Hess war seiner Angabe nach einer der wichtigsten Kunstsammler in dieser Zeit und auch Kunstmäzen. Er habe das Museum in verschiedenen Anstrengungen, die damalige expressionistische Moderne im Haus in der Sammlung zu etablieren, ganz wesentlich unterstützt.



Der jüdische Schuhfabrikant bezahlte alle Ankäufe des Museums, veranlasste jährlich eine Schenkung und es gingen regelmäßig Leihgaben seiner eigenen, noch bedeutenderen Sammlung, ans Museum. Auch den Heckel-Raum hat er finanziell unterstützt.

Angermuseum zuerst nicht an Moderner Kunst interessiert

Gleichzeitig war Alfred Hess in Erfurt heftigen Anfeindungen ausgesetzt, wurde in der Presse als "jüdisch - bolschewistischer Agent" verunglimpft, besonders, was seinen modernen Kunstgeschmack betraf. Hess ist daher eine sehr wichtige Person in der Geschichte des Museums.