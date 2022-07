An ihrer Werkbank lässt die Künstlerin Schmuckgegenstände entstehen, aus flach gewalzten Blechdosen, aus Draht, Textilien und Fäden, mit denen sie Metallteile verbindet. Das Material zeige ihr schon den Weg, meint sie gelassen, was man damit tun könne und was nicht.

Sie greift zu ihrem Werkzeug. Aus einem alten Stahlrohr entstehen abstrakte Blütenkelche. Sie fräst die Ränder, die sie zuvor eingeschnitten hat, glättet die daraus entstandenen Blütenblätter und trägt eine blaue Farbe auf: Emaille, die später durch hohe Temperaturen entstehen wird. Vielleicht wird es ein Ring, vielleicht eine Kette – Sarah Ordóñez ist da unentschlossen und gelassen. "Alles ergibt sich." Das Material, ihre Kreativität – alles ein Prozess mit offenem Ausgang.

Ich liebe Kreise, das sind einfach gute Formen für mich. Sarah Ordóñez

Von Mexiko nach Thüringen

"Schmuck gibt es schon ewig, er kann kraftvoll sein und gleichzeitig so zerbrechlich. Aber er muss nicht unbedingt einen Nutzen haben: Du trägst ihn, weil du ihn tragen willst." Sie selbst trägt übrigens kaum Schmuck. Ein paar Sammlerstücke habe sie von Künstlern, die sie verehre. Und von Freunden, die auch Schmuckgestalter sind. "Schmuck kann ein Statement sein, ein Zeichen für Kraft, kann viele Dinge ausdrücken."

Was sie fasziniert? "Das Reisen an andere Plätze. Das Träumen. Und die Vorstellung, in unterschiedliche Umwelten, in Natur einzutauchen. Ich denke, das ist gut." Von ihrer Heimat Mexiko sei sie stark geprägt, durch Farben und Pflanzen, eine üppige, aber auch sensible Tierwelt, die sie sehr beeinflusse. "Über die Sprache des Schmucks ist man verbunden damit – ohne viele Worte.“ Bei ihrer Arbeit als Schmuckkünstlerin setzt sich Sarah Ordóñez auch mit gesellschaftsrelevanten und sozialkritischen Fragestellungen auseinander. Bildrechte: MDR/Blanka Weber

Was Mandy Rasch, die Leiterin der Kunstwerkstätten von Erfurt, an dieser Künstlerin begeistert? Zum einen sei es die emphatische, sensible Art, zum anderen, dass sie "diese Tradition des Handwerks aus Mexiko mitbringt und neu formiert, um mit Metall oder anderen Materialien zu arbeiten."

Materialien sollen Geschichten erzählen und schon ein Leben gehabt haben. Mandy Rasch, Leiterin der Kunstwerkstätten von Erfurt

Sarah Ordóñez macht Abfälle zu Schmuck