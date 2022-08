"Unter blauen Himmeln" – so der Titel der Ausstellung – sind hier in Erfurt gleich zwei Künstler unterwegs, die ihre malerische Schule in Leipzig gefunden haben. Der Direktor des Angermuseums, Kai Uwe Schierz, stellt uns den einen, Wolfgang Mattheuer, bezugnehmend auf seine hier gezeigten Bilder, als einen Landschaftsmaler vor, der in der Tradition der neuen Sachlichkeit steht, aber auch deutliche Bezüge zum Schaffen eines Hans Thoma im 19. Jahrhundert sowie zu den Malern der deutschen Romantik erkennen lässt.

Der 1927 in Reichenbach geborene Mattheuer stirbt 2004 und damit ein Jahr bevor Markus Matthias Krüger sein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig aufnahm. Dem 1981 in Gardelegen in Sachsen-Anhalt Geborenen stand die weite Welt der Kunst und ihrer Ausbildungsstätten offen. Warum hat er gerade Leipzig als seine malerische Schule ausgewählt? Der lange schlaksige Typ mit den Hippie-Haaren und dem kleinen Schnauzer stellt sich selbst als einen bodenständigen Typ vor, der nicht groß rumkommen muss und sich das, was er zum Auffüllen der eigenen Defizite braucht, in der näheren Umgebung sucht.