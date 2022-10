Farbige Lichter flackern aus einigen Schaufenstern auf der Magdeburger Allee in Erfurt. Doch beim Näherkommen erkennt man schnell, dass die Lichter keineswegs von Reklameschildern kommen. Im Schaufenster der Galerie "Eben-Ezer" ist ein weißes Laken aufgespannt, darauf wird ein Video projiziert. Der Schatten eines Mannes ist zu sehen, Ausschnitte von Bäumen, Wasser, einem See, einer Hand, die kleine grüne Pflanzen auf der Wasseroberfläche berührt.

Aus dem gekippten Fenster über der Eingangstür der Galerie tönt eine männliche Stimme, die etwas auf Englisch sagt. "Touching the Unknown" heißt das Werk des Künstlers Joshua Goodman, wie auf einem Schild auf der Schaufensterscheibe zu lesen ist. Über einen QR-Code kommt man an weitere Hintergrundinformationen und erfährt so unter anderem, dass es sich bei den grünen Pflanzen auf dem See um Wasserlinsen handelt, die man sogar essen kann.