Direkt im Foyer der Ausstellung sind schon vier Fotos von Peter Leske zu sehen. Darunter stehen bekannte Zitate wie zum Beispiel das wohl berühmteste von Walter Ulbricht: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen". Was aus dieser nicht vorhandenen Absicht geworden ist, wissen wir. Was hinter der Mauer alles los war, sehen wir auf den Fotos von Peter Leske. Und zwar, dass da viel mehr los war, als in manchen Geschichtsbüchern steht.

Fotograf für "Für Dich" und "NBI"

Eines der frühen Fotos von Peter Leske ist ein Modefoto: Man sieht Frauen in extravaganten Kleidern, lachend und voller Lebensenergie. Das Bild war in den 60er-Jahren Titelfoto der Frauenzeitschrift "Für Dich". Damit startete die Karriere von Peter Leske: Als festangestellter Fotograf für die großen Zeitschriften in der DDR. Eine Anstellung, die ihm Türen geöffnet hat und ermöglichte, dass er sämtliche Lebensbereiche fotografisch festhalten konnte. Und das über vier Jahrzehnte lang.