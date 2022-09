Yvonne Most stellt große Fragen, die sich aber nicht aufdrängen. Sie hat Brückenpfeiler neuer ICE-Trassen fotografiert, Hausdächer, die zwischen üppigen grünen Baumkronen fast verschwinden und die obligatorische überdimensionale Eiswaffel, die sich vermutlich in jedem Städtchen Thüringens an irgendeiner Straßenecke wiederfindet. "Da bin ich nach Artern getuckert, übers Kopfsteinpflaster", erinnert sich Most. "Das war so eine Frühlings- oder Sommerstimmung. Die Eiswaffel stand vor einer Bäckerei, da waren natürlich auch Menschen zu sehen. Aber ich habe einen Moment abgewartet, in dem niemand durchs Bild läuft, und auch der Schatten gut fiel."

Menschen sieht man auf Mosts Landschaftsbildern nie. Bildrechte: Yvonne Most / VG Bild-Kunst