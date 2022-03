Künstlerinnenporträt Was die zwanzigjährige Thüringerin Helene Rimbach am Zeichnen von Tieren so fasziniert

Für den Verein der Ornithologen zeichnete die kleine Helene dann Vögel, ganz akribisch, jede Feder so genau, dass die Buntstiftzeichnungen fast wie Fotos wirken. Nach einer Reise in den Krüger-Nationalpark in Südafrika, da war sie in der 1. Klasse, kamen die Big Five dazu. Bei ihren Geparden kann man jedes Schnurrhaar sehen. Und immer wenn ihr ein Gedanke kommt, was sie aufs Papier bringen könnte, wird schnell eine Skizze draus und so liegt auch neben ihrem Bett immer ein Zeichenblock. Im Laufe der Jahre kamen viele, viele Tierporträts zusammen.