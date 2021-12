Weibliche Subkultur in DDR-Zeiten

Nun sind erstmals alle Filme des Kollektivs in einer Ausstellung in der neuen Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) in Berlin zu sehen. Subversiv, witzig, von großer innerer Freiheit getragen, geben diese Kunstwerke Einblick in eine bislang kaum bekannte feminine Subkultur in der DDR. Besonders eindrucksvoll: die selbstgeschneiderten Kostüme. Christin Müller ist Kuratorin der Ausstellung und sieht in der Gestaltungsart der Künstlerinnen-Kleidung einen kritischen und humorvollen Spiegel zu verschiedenen Themen:

"Viele Mitglieder der Frauengruppe haben selbst Kleidung genäht, einfach, weil die Kleidung zu langweilig war, und sie haben Stoffe gefärbt und Kleidung geschneidert, die befindet sich an der Grenze zu Kunstobjekten, die kann man noch tragen, aber die Bewegung ist sehr eingeschränkt."

Einblick in die Arbeiten der Künstlerinnengruppe Erfurt. Bildrechte: Ruppert Bohle

1988 auf dem Frauenforum in Erfurt gelingt der Künstlerinnengruppe der erste Durchbruch. Im Augustinerkloster präsentieren sie erstmals vor großem Publikum ihre Mode-Objekt-Show. Eine Kunst-Performance mit ungeahnter Resonanz. Die Gruppe wird zum Vorbild für andere Frauen. Gabriele Stötzer erinnert sich: "Wir haben Kunst gemacht, wir wollten in die Öffentlichkeit, wir hatten Mut und alle Charisma. Wir waren so gestählt, in der Öffentlichkeit aufzutreten und in der Öffentlichkeit standzuhalten, dass ich sage: Die Stasi-Besetzung war unsere größte Performance."

Die Stasi-Besetzung war unsere größte Performance. Gabriele Stötzer, Künstlerin

Am 4. Dezember 1989 ruft die Gruppe zur Besetzung der Stasi-Zentrale in Erfurt auf. Hunderte Menschen folgen. Gemeinsam verhindern sie die Vernichtung der Akten. Ein Erfolg, der zugleich das Ende der Gruppe einläutet. Von Erfurt geht es nach Paris, Basel, Amsterdam - doch der Ruhm befördert den Zerfall. 1994 trennen sich die Wege. Was bleibt, ist dieser Schatz bislang kaum bekannter Filme von Künstlerinnen, die den Himmel unter ihren Füßen haben.