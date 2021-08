Exkursion zum Erfurter Dom

Altes und Neues Testament enthalten diverse Garten-Gleichnisse. Im Mittelalter stellte man gern das "Paradiesgärtlein" als "Hortus conclusus" dar – ein bildlich oft hoch geschlossener Ort oder eben ein Hort, der für die Jungfräulichkeit Mariens stand. Oft wird sie von einem fabelhaften Einhorn begleitet. Diese Darstellung war wohl besonders in Thüringen und Erfurt beliebt, weiß Kai-Uwe Schierz: "Die sogenannten Einhorn-Darstellungen sind im Spätmittelalter stark auf den mitteldeutschen Raum konzentriert. Ein Zentrum dieser Darstellungen ist tatsächlich Erfurt." Tatsächlich findet sich in der thüringischen Hauptstadt eine der frühesten Darstellungen, führt Schierz weiter aus: ein Tafelbild im Erfurter Dom, das um 1420 entstand.

Neben diesem Exkurs in die christlichen Bilderwelten können sich die Besucherinnen und Besucher auch mit den seelischen Verwerfungen beschäftigen, denen sich ein Gärtner aussetzt, der die Wildnis in seinem Garten zu bekämpfen will. Mit diesem Wissen ausgesattet kann man den üppig zum Thema präsentierten Werke in der Kunsthalle locker ins Auge sehen. Blick in die Ausstellung "Blühstreifen" Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt / D. Weisheit

Humor und DDR-Kunst

Manch Künstler geht’s gar humorvoll an, wie der in Weimar lebende Künstler Benedikt Braun mit einer Camouflage-Gießkanne von 20112. Anderen vergeht beim Thema der Vertreibung aus dem Garten Eden das Lachen. So schaut der in Leipzig lebende Maler Norbert Wagenbrett ganz genau auf Adam und Eva, auf jede Falte ihrer Körper.

Die Arbeiten in der Erfurter Ausstellungen sind schwärmerisch und versponnen, humorvoll und analytisch. Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt / D. Weisheit Wagenbrett, Schüler von Willi Sitte, macht Dürer und Cranach zum Maßstab seiner Menschendarstellung. Geschaffen wurde das Werk in der 80er-Jahren für das Foyer der Bezirksparteischule der SED in Ballenstedt. Die wollte das Bild lieber nicht haben. Es sei "ein Verismus, der nicht nur darstellt, sondern der geradezu medizinisch seziert, was da zu sehen ist", erläutert Kai-Uwe Schierz. "Also hier wird die Diagnose des modernen Menschen gestellt. Was spannend ist: Das sind heute Adam und Eva."

Sogar Exkurse zum Garten als Gesellschaftsutopie unternimmt die Schau. Gleich zum Anfang erinnert die Ausstellung an die Laubenlandparzelle als eine Keimzelle der Sozialdemokratie. Mit aquarellierten Studien zur einstigen IGA in Erfurt des Thüringer Künstlers Otto Knöpfler wird gezeigt, wie der ideale sozialistische Garten und der sozialistische Mensch darin beschaffen sein sollte. "Das Gegenteil von dem, was Norbert Wagenbrett uns zeigt", so Schierz. Zur Darstellung des Menschen bei Knöpfler sagt er: "Er ist vor allem jung, er ist hübsch, er ist adrett. Die Mädchen sind alle adrett. Ansonsten wird sehr viel gelustwandelt. Die Arbeit findet nicht so sehr statt. Erholung ist eher der Schwerpunkt."

Lokale Arbeiten und große Namen

Immer wieder flicht die Ausstellung Arbeiten von Thüringer Künstlern ein. Farbenfroh leuchtet etwa eine abgründig-pastose Umdeutung des "Frühstück im Freien" von Harald Reiner Gratz. Auch die ganz großen Namen fehlen nicht: Mit John Cages versponnener Gartenphilosophie kann man sich in der Schau auseinandersetzen wie auch mit einem Garten-Aquarell von Max Liebermann. Das singt formal ein Hohelied des Gartens. Es erinnert jedoch auch daran erinnert, dass sich der jüdische Maler in seinem Garten am Wannsee vor den Nationalsozialisten zurückzog. Ingar Krauss zeigt Garten-Erzeugnisse in neuem Gewand. Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt / D. Weisheit

Neben den vielen Kunstpositionen, die die Ambivalenz des Gartens thematisieren, gibt es auch solche, die seiner Schönheit unbedingt und ohne jeden Zweifel huldigen. Zu nennen sind hier unter anderem die auratischen Portraits von Gemüse von Ingar Krauss. Der Künstler lichtete die Früchte des Gartens nach der Art der frühen Fotografie ab, entwickelte die Bilder von Hand auf Silbergelatinepapier und übermalte sie schließlich mit einer satten Lasur aus Ölfarbe. Da ist er dann wieder: der Traum vom Garten Eden.