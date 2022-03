"Cihan Cakmak. Where I've never been" Erfurter Kunsthalle präsentiert Fotografien zur kurdischen Identität

Die junge Leipziger Fotografin Cihan Cakmak (sprich Dschihan Tschackmak) ist gerade in ihrer ersten Solo-Schau zu erleben. In der Kunsthalle in Erfurt präsentiert die derzeitige Meisterschülerin der Hochschule für Grafik und Buchkunst ihre Werke, die sich allesamt mit dem Thema kurdischer Identität beschäftigen. Die Ausstellung mit dem Titel "Where I've never been" lässt tief in das Seelenleben der Künstlerin blicken – und ist einen Besuch wert, wie unsere Kritikerin findet.