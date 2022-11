Neben den Ständen gibt es auf der "artthuer" auch ein Rahmenprogramm. Unter anderem werden Tandem-Partnerschaften vorgestellt. Eine Aktion des Verbandes, bei der verschiedene Kunstschaffende als Paare zusammengeführt wurden und an gemeinsamen Projekten arbeiten werden.



Außerdem gibt es einen Publikums-Preis bei dem Besucher*innen für ihre liebste künstlerische Position abstimmen können. Der Preis wird am Sonntag zum Ende der Messe vergeben. Projektleiterin Michaela Hirche freut sich vor allem darauf, "so viel Kunst auf einmal an so tollen Messeständen" zu sehen. "Die Messe ist wirklich an jeden gerichtet, auch Schüler haben wir eingeladen – kommen Sie einfach", sagt Hirche zum Abschluss.