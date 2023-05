Museum für Thüringer Volkskunde blutet aus

Während es Schierz dennoch gelingt, in seinen Häusern mithilfe von Sponsorengeldern regelmäßig neue Sonderausstellungen zu eröffnen, sieht es in anderen Häusern wesentlich prekärer aus. Etwa beim Museum für Thüringer Volkskunde. Vor einigen Jahren gab es eine Schließungsdebatte, an deren Ende sich die Stadt zum Haus bekannte. Doch seitdem darbt das Museum vor sich hin. Die Leitungsposition ist seit Herbst 2019 nicht besetzt, es wurde hier auch bislang keine Nachfolge gesucht. So besteht das Team aktuell nur aus einer Kuratorin, die nun mit Leitungsaufgaben ausgelastet ist, einem Museologen, einem Hausmeister und einer Sekretärin. Auch das Gebäude des Museums für Thüringer Volkskunde ist sanierungsbedürftig. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Damit lassen sich keine großen Sprünge machen – zumal verschiedene Aufgaben drängen. Die Dauerausstellung müsste dringend überarbeitet werden, und die Depotsituation ist hier derart schwierig, dass Objekte teilweise Schaden nehmen, weil sie nicht adäquat gelagert werden können.

Gutachten: Erfurter Museen erfüllen Schutz-Richtlinien nicht

Ein Gutachten der Beratungsgesellschaft Actori konstatierte vor zwei Jahren nüchtern, dass die kommunalen Museen in Erfurt die wichtigen ICOM-Richtlinien zu Schutz und Pflege ihrer Sammlungen "nicht erfüllen" könnten, dies aber zentral sei für die externe Förderung musealer Angebote etwa durch die Thüringer Staatskanzlei: "Die Lösung der Depotsituation ist notwendige Bedingung für die Leistungsfähigkeit", so der Wortlaut, sie sei deswegen Voraussetzung für jegliche Weiterentwicklung der Museumslandschaft. Und auch im Stadtrat fallen dazu und zu weiteren Problemen wie zu wenig Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit klare Worte: "Die aktuelle Situation ist tödlich", so der Vorsitzende des Kulturausschusses Wolfgang Beese (SPD). Die Analyse von Michael Hose von der CDU fällt ähnlich ernüchternd aus.

Pop-Up mitten im Mangel: Neues Museum auf dem Petersberg?

Doch trotz dieser vermeintlichen Einmütigkeit finden Unterfinanzierung, Unterbesetzung und die Depotsituation bis heute nur wenig Platz in der öffentlichen Debatte. Vermutlich, weil ein anderes Thema von Stadtrat und Stadtverwaltung lange als wichtiger erachtet wurde: die Ideen für ein Museum auf dem Erfurter Petersberg. Diese Debatte ist eine voller geplatzter Träume, so wurde von der Stadt lange favorisiert, in einer bislang leerstehenden Kaserne auf dem Berg ein neues Landesmuseum einzurichten, die Landesregierung stützte dies zunächst mit einem "Letter of Intent." Später rückte sie davon wieder ab, vielleicht auch, weil in der Stadt keine Einigkeit darüber herrschte, wie solch ein Museum konkret mit Leben gefüllt werden könnte. Die Defensionskaserne wird nun von einem privaten Investor entwickelt. Ein städtisches Museum soll dort dennoch entstehen. Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt

Kulturdirektor Christian Horn ist seit sieben Monaten im Amt. Zuvor war die Stelle über Jahre unbesetzt - auch ein Grund dafür, wieso die Probleme im Museumsbereich drängen. Bildrechte: dpa Nach vielen Debatten soll in der Defensionskaserne nun ein Pop-Up-Museum entstehen: Rund 500 Quadratmeter, so ist es die aktuelle Idee von Stadtrat und Stadtverwaltung, sollen ab dem kommenden Jahr vom Eigentümer der Kaserne gemietet werden. Auf dieser Fläche soll nicht weniger als ein Museum der Zukunft entstehen, wie Erfurts Kulturdirektor Christian Horn umreißt: "Bei diesem Museum wollen wir Entscheidungsprozesse dazu, was überhaupt zu einer Ausstellung wird, aus dem sehr tradierten, sehr hierarchischen Apparat herauslösen: Bislang entscheiden Museumsdirektoren oder Kuratoren, was gezeigt wird. Beim Pop-Up-Museum könnte das eher über Votings, Battles oder einen Beirat passieren. Wir wollen hier einen offenen Dialog mit der Stadtgesellschaft beginnen."