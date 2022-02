Eine Arbeit, die ihre Zeit braucht

Und so zeugen Zaumseils Holzschnitte von einer Menge Disziplin und Geduld. Bevor sie mit einem neuen Werk anfängt, überlegt sie genau, in welcher Reihenfolge sie die Farben aufdruckt. Die hellsten Partien eines Bildes müssen zu Beginn ausgeschnitten werden, die dunkelsten zuletzt. Ein Fehler – und alle Arbeit war umsonst. Uta Zaumseil wurde 1962 geboren Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt/Vitalik Gürtler

Hat Zaumseil eine Farbschicht aufgetragen, so muss sie einen Tag warten, bis alles getrocknet ist. Zum Arbeitsprozess sagt sie: "Dieses langsame Arbeiten, diese Intensität – die kommt irgendwann auch im Blatt wieder zurück. Ein Bild kann man wirklich an einem Tag malen. Aber wenn man wirklich an einem Bild drei Monate arbeitet, dann ist das einfach was anders."

Fotocollage steht am Anfang

Ganz am Anfang jedes Bildes steht übrigens eine Vorlage durch eine Art Fotocollage. Denn Zaumseils Werke zeigen nie nur ein Motiv. Sie macht Fotos und montiert dann verschiedene Aufnahmen miteinander. So ist etwa bei einem Linolschnitt links im Bild ihr Sohn zu sehen, der kopfüber eine Treppe runterläuft, rechts ist eine Installation von der Biennale in Venedig zu sehen, mit in Plastik verpackten Objekten. Und obendrüber erkennt man ein im Wind aufgeblähtes Bettlaken.

Auch und gerade im Urlaub lässt sich Zaumseil inspirieren, sie schildert: "Ein Urlaub ist für mich immer nur geglückt, wenn ich ein neues Motiv gefunden habe. Wo ich denke 'Ach ja, das nehme ich mit Heim, das mache ich weiter.' Und eventuell habe ich sogar schon Fotos, wo ich weiß 'Ah, das nehm ich dazu.'" Und so hat sie ganze Sammlung, die noch warten muss, weil aus ihrer Sicht die Einzelmotive noch nicht ausreichend sind." Bis zum 24. April 2022 ist die Ausstellung im Erfurter Angermuseum zu sehen Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt/Vitalik Gürtler

Romantisch, fantastisch und poetisch

Der Direktor der Erfurter Kunstmuseen, Schierz, findet eindrucksvolle Worte für ihre Arbeit: "Sie schafft es, das Ganze so zu mischen, dass eine romantische Stimmung entsteht. Dass in gewisser Weise etwas Fantastisches auch entsteht. Ich möchte nicht surreal sagen, denn so verquer wie surreale Motive sind sie nicht. Sondern sie sind eigentlich eher poetisch und romantisch gestimmt."