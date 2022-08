Allzu sehr ins Detail zu den Bedeutungen der Motive will Steiner-Sohn aber nicht gehen. Einerseits aus Respekt vor dem anderen Kulturraum, andererseits soll sich die Schau nach dem Willen des Museumsteams nicht in exotischen Welten verlieren. "Wir wollen eine Brücke bauen. Bei uns erleben Tattoos einen Aufschwung in den letzten Jahren, auf der anderen Seite der Erde ist es genauso, aber aus anderen Gründen. Und wir fragen: Wie sind wir mit dieser anderen Seite verbunden?"

So geht es in der Ausstellung zunächst um die Gegenwart. Eine Umfrage unter Tätowierten hierzulande erfragt, ob Motive aus anderen Kulturkreisen für sie infrage kommen. Der Blick in die Ferne dann mithilfe eines Videos: eine traditionelle Tatauier-Zeremonie aus Samoa ist zu sehen. Spezielle Kämme werden dabei in Farbe eingetaucht und mit Klopfbewegungen in die Haut gestochen. Im Pazifik werde derzeit das Tatauieren, das traditionelle Tätowieren, wiederentdeckt, so Andrea Steiner-Sohn, "weil man sich voller Stolz auf seine kulturellen Wurzeln besinnt. Auf seine Herkunft."