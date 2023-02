Diese Schafe wurden von Valentina Murabito am Ätna in Italien abgelichtet. In der Galerie Waidspeicher in Erfurt ist die Fotografie noch bis zum 21. Mai 2023 in der Ausstellung "Paradise Lost" zu sehen. Bildrechte: Valentina Murabito, Magna reverentia, VG Bild-Kunst, Bonn 2023