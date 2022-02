Das Naturkundemuseum Erfurt startet am Freitag mit einer "Tierporträt"-Ausstellung ins Jubiläumsjahr. Die Zeichnungen von Helene Rimbach werden bis Ende April in der Großen Arche 14 zu sehen sein. Damit bekommt eine junge Künstlerin aus Thüringen ihren ersten großen Auftritt. Von 2010 bis 2020 besuchte sie die Kinder- und Jugendkunstschule in Bad Liebenstein. Heute studiert sie Architektur in Weimar.