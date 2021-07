Aber von vorne: Wer durch das Drehkreuz in den Ausstellungsbereich tritt, landet über eine Wendeltreppe im sogenannten "TimeCube", einem großen, quadratischen Raum mit 116 Monitoren. Die Rundumprojektion ist in Europa einmalig und begrüßt kleine und große Museumsgäste zur Einstimmung mit einem 360-Grad-Video. In drei Versionen – für Erwachsene, Kinder und auf Englisch – laufen Filme, die sich der Frage stellen, was Pioniergeist eigentlich heute und früher bedeutet hat. Die Antworten auf die Frage begleiten die Besuchenden durch das gesamte Museum, denn: Pioniergeist ist in der Kleinstadt Frankenberg zuhause und vielfältig.

Dass wir über multimediale Bereiche versuchen, eine Vermittlung zu machen, die in anderen Museen hier in der Region so nicht erfolgt.

An einer Station erzählt der Postbote etwa, wie die Zigarrenproduktion in Frankenberg der Stadt Wohlstand brachte: "Vieles zu meiner Zeit entstand noch in völliger Handarbeit. So auch die Zigarren, die ich so gerne mag. So ein Rollbrett zum Zigarre-Machen haben wir hier ausgestellt. Die Zigarrenfabriken von Frankenberg und speziell Buchheim& Richter stellten wohlschmeckende Zigarren her, die bis ins ferne Ausland exportiert wurden."