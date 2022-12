Es sind nur Kopien dieser berauschend schönen Altarfiguren, die historisch den Auftakt bilden, aber eigentlich will man sofort die Originale in Sankt Niklas sehen. Doch der Sauberg ist der richtige Ort für die Ausstellung, denn hier liegt der Inspirationsquell für viele künstlerische Arbeiten. Im 13. Jahrhundert gab es hier die ersten Zinnfunde, die die Stadt Mitte des 15. Jahrhunderts zur reichsten im Erzgebirge machten. Die Kunstwerke zur Ehrenfriedersdorfer Bergbaugeschichte sind nun auch ein Teil des großen Kunstparcours, des sogenannten "Purple Path", der von Chemnitz in die Region der Kulturhauptstadt 2025 führt, erzählt Michael Knauth, Co-Kurator der Sonderausstellung.