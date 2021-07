Der European Fashion Award 2021 für junge Mode-Talente geht nach Halle. Verliehen wurde die Auszeichnung am Montag an Helena Wieser, die an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle studiert. Die Jury lobte ihre Auseinandersetzung mit dem tradierten Genre Strick, das sie in ihrer Kollektion "Wollust" als Bachelor-Abschlussarbeit "leicht und modisch" neu interpretiert habe.