Arbeitsalltag des Naturkundemuseums Erfurt erleben

Der ganze Stolz des Museums: Diese Insektenarten wurden erstmals von den Mitarbeitenden entdeckt. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann Diese Ausstellung ist tatsächlich ein Fest fürs Auge. Doch aufs rein Optische, das war für Direktor Hartmann von Beginn an klar, wollte er sich bei den Planungen nicht beschränken. Das Ziel vielmehr – den vielfältigen Arbeitsalltag eines Naturkundemuseums selbst ins Museum holen: "Wir können gute Ausstellungen machen. Wir können auch Informationen gut vermitteln. Aber wir sind natürlich als Museum auch angehalten zu zeigen, was wir eigentlich im Hintergrund machen. Was der Besucher nie sieht, oder so gut wie nie sieht. Wir zeigen also auch, warum wir sammeln, wofür wir sammeln und wie wir sammeln."

Bei der Frage – Wofür sammeln? – geht es etwa um die Forschungstätigkeit des Museums. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unternehmen regelmäßig Expeditionen, hauptsächlich nach Südostasien und in den Himalaya. Aber auch zuhause, vor Ort in Thüringen, wird die heimische Tierwelt unter die Lupe genommen. Wertvoll für die Forschung sind vor allem Präparate, die in Flüssigkeiten aufbewahrt werden.