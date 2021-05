Chemnitz hat eine sehr eigene Atmosphäre, die man möglicherweise an anderen Orten nicht so findet. Eine Atmosphäre, an der man sich gut reiben kann. Es ist nicht die Beliebigkeit da, wie sie in anderen Städten ist, wo sich die Sache verläuft.

Florian Merkel – "Einstand", 2017 Bildrechte: Florian Merkel, Galerie Weise

Als Jugendlicher konnte sich Florian Merkel an dem herben Charme der Industriestadt reiben. Doch zum Studieren musste er Chemnitz verlassen. Und so landete er Anfang der 1980er-Jahre an der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Das war damals eine Malerhochburg – und so gab es nur eine kleine feine Schar von Fotokünstlern, Merkel sagt: "Wir waren sehr wenige, jeder Jahrgang waren ungefähr fünf Leute. Von den Malern ist man vielleicht nicht so ernst genommen worden und dadurch hat man auch relativ viele Freiheiten gehabt, weil die Malprofessoren sich nicht so dafür interessiert haben. Man hatte eine sehr gute Literaturauswahl in der Schulbibliothek. Und was nicht in der Schulbibliothek war, das kam vom Professor, der da gut ausgestattet war." Der Professor war Hellfried Strauß – und diese Lehrerpersönlichkeit hat Florian Merkel in seinem Studium begleitet.