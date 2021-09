Das Görlitzer Fotofestival "Schauplätze" startet am 9. September. Der thematische Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Europa und der fotografischen Auseinandersetzung mit Heimat. Bis zum 5. Dezember finden unter dem Titel "Heimat.Europa" zahlreiche Fotoausstellungen international renommierter und regionaler Künstlerinnen und Künstler virtuell und vor Ort in der Europastadt Görlitz-Zgorzelec statt.

Das diesjährige Görlitzer Fotofestival ist in zwei aufeinanderfolgende Zeiträume gegliedert: Der erste Teil "Part one" beginnt im Görlitzer Fotomuseum und der Frauenkirche und endet am 15. Oktober. Anschließend legt der zweite Teil "Part two" bis zum 5. Dezember den Schwerpunkt auf virtuelle Formate in der neuen Galerie FVKS.ONE am Görlitzer Untermarkt.