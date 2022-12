Leipzigs Kunstszene ist bunt. Zu finden ist sie jedoch offenbar eher in grauen Industriebauten mit bröckelndem Putz. "Es war so ein ganz furchtbarer, grauer Novembertag und es sah alles ganz schrecklich aus. Wie diese komischen Gebäude eben manchmal aussehen, die eine Nach- oder Zwischennutzung haben", erinnert sich Frank Zöllner. Im Rahmen eines Seminars hatte sich der Professor für Kunstgeschichte an der Universität Leipzig mit seinen Studierenden an den Leipziger Stadtrand, nach Mockau gewagt.