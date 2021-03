Blick in die sanierte Historische Druckerei Bildrechte: Franckesche Stiftungen / Markus Scholz

Die frühere Druckerei bietet nun Platz für das Archiv, die Bibliothek und neue Magazinräume. Dazu kommt die Museumspädagogik nebst einem lichten Vortragssaal. Und so zeigt die multifunktionale Nutzung des Gebäudes auch die vielfältigen Facetten der Franckeschen Stiftungen. Wichtig ist dabei auch die Vernetzung mit den anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen auf dem Gelände – und da spielt natürlich die Bundeskulturstiftung eine herausragende Rolle.



Seit 2002 ist sie in Halle – und nun bekommt sie ein weiteres Fachwerkgebäude, das liebevoll restauriert und umgebaut wurde. Thomas Müller-Bahlke erklärt, dass das, was sie als kleine Scheune bezeichnen, ursprünglich ein Vieh- und Pferdestall gewesen sei. "Es gehörte also zur Meierei, zum Landwirtschaftsbetrieb der Franckeschen Stiftungen. Als wir angefangen haben zu sanieren, war er ziemlich baufällig, und alleine das Fachwerkgerüst war um 20 Zentimeter an der Südostecke abgesackt, so dass wir das mühsam statisch wieder regulieren mussten." Daraus ist nun ein Bürogebäude geworden, das auch inspirierend für die Menschen sei, die darin für die Kultur arbeiten können, so der Direktor der Franckeschen Stiftungen.