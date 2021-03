Das, was wir als kleine Scheune bezeichnen, war ursprünglich ein Vieh- und Pferdestall, gehörte also zur Meierei, also zum Landwirtschaftsbetrieb der Franckeschen Stiftungen. Als wir angefangen haben zu sanieren, war er ziemlich baufällig, und alleine das Fachwerkgerüst war um 20 Zentimeter an der Südostecke abgesackt, so dass wir das mühsam statisch wieder regulieren mussten. Daraus wurde ein wunderbares Bürogebäude, das auch inspirierend ist für die Menschen, die da drin für die Kultur arbeiten können.

Thomas Müller-Bahlke Direktor Franckesche Stiftungen