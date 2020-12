Die Historikerin Franziska Nentwig übernimmt ab Sommer 2021 die Leitung der Wartburg Eisenach. Das teilte die Staatskanzlei am Montag in Erfurt mit. Mit dem offiziellen Titel "Frau Burghauptmann" wird Nentwig die Nachfolge von Günter Schuchardt antreten, der nach 25 Jahren im Amt in den Ruhestand geht.