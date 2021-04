Im März erst hat Kristin Gäbler ihre Stelle als Leiterin der Städtischen Sammlungen Freital angetreten und schon reichlich einen Monat später die erste Ausstellung auf die Beine gestellt – und sie nicht unbescheiden "Große Kunstschau Freital" genannt. Als Kunststadt kann die Stadt im Döhlener Becken wohl nicht gelten, aber als ein Ort, der Künstler immer angezogen hat.

Die Romantiker sind in Scharen durch den Plaunschen Grund gezogen und haben Freital gemalt. Ludwig Richter hat hier die Hochzeit seiner Tochter gefeiert und später, als dann die Industrie kam, als die Kohle abgebaut wurde, wurde die liebliche Landschaft zu einer Industrielandschaft und deren Charme hat die Künstler wieder angezogen. Kristin Gäbler Leiterin Städtische Sammlungen Freital

Herber Industrie-Charme

Martin Schusters Schichtwechsel im Stahlwerk Freital Bildrechte: Städtische Sammlungen Freital /Schloss Burgk / Foto: Franz Zadnicek Ein herber Charme mit Fördertürmen, Schornsteinen, Abraumhalden und der vielbefahrenen Eisenbahnlinie. Freital blieb die Stadt der arbeitssamen sogenannten kleinen Leute, jede großbürgerliche Attitüde ist ihr fremd.



Die Ausstellung in den Städtischen Sammlungen auf Schloss Burgk, das einst dem Industriepionier Dathe von Burgk gehörte, versammelt 48 Werke von 30 Künstlerinnen und Künstlern, die hier seit der Stadtgründung ständig oder zumindest zeitweise lebten bzw. heute hier ansässig sind. Herman Lange, Willi Kutzner, Barbara Hornich und Olaf Stoy – sind nur einige der Namen.

Hanusch und Haselhuhn, "der heimliche van Gogh der DDR"

Bevorzugtes Motiv ist das Tal der Arbeit, aber es finden sich auch Porträts, Stillleben, Straßenszenen, Interieurs, Landschaften, wie Gäbler erklärt: "Dass es einen schönen Querner in Freital gibt, das hat man gewusst. Aber dass z.B. Karl Hanusch fast flirrende impressionistische Gemälde gemalt hat! Es war auch nicht klar, dass wir sehr schöne Sachen vom Haselhuhn haben – Landschaften, Sonnenblumen. Wir sagen ja immer, Haselhuhn ist der heimliche van Gogh der DDR.

Inspiriert von Expressionismus und Neuer Sachlichkeit

Heinrich Döpp: Obernaundorfer Motiv Bildrechte: Städtische Sammlungen Freital /Schloss Burgk / Foto: Franz Zadnicek Die hier Geborenen gingen an Kunsthoch- oder Kunstgewerbeschulen, um dann wieder zurückzukehren, wie z.B. der Grafiker Wolfgang Petrovsky, der aus Hainsberg stammt, in Leipzig studierte und schon als Kind im Zeichenzirkel des Edelstahlwerkes seine ersten Blätter füllte. Petrovsky erinnert sich noch an den Leiter Werner Haselhuhn: "Der war ein wunderbarer Mensch, der mit Kindern umgehen konnte, vorher war ich ja bei Bammes, dem strengen Anatomielehrer; er ist mit einem Deckfarbenblatt 'Arbeitspause' von 1949 in der Jubiläumsausstellung vertreten. Werner Haselhuhn sagte auch mal: 'Na Mensch, leg los, richtig Farbe druff!' Der hat einem Mut gemacht, Dinge zu tun, die man sich sonst nicht getraut hat."

Anregungen boten Dresdens Museen, aber auch die hervorragende stadteigene Sammlung mit sächsischer Malerei von der Romantik bis zu Expressionismus und Neuer Sachlichkeit – mit allein neun Bildern von Otto Dix. Fritz Junghans' Bauerntanz in Coßmannsdorf, 1932/33 Bildrechte: Städtische Sammlungen Freital /Schloss Burgk / Foto: Franz Zadnicek

Kunstleben vor und nach der Wende

Inspiration lieferte auch das Antiquitätengeschäft von Gerhard Patzig, der nicht nur selbst aquarellierte, Bauernschränke und Meißner Porzellan anbot, sondern auch weithin beachtete Ausstellungen veranstaltete, bis ihm die Steuerfahndung der DDR nach bekannter Manier das Geschäft schloss. Nach der Wende gründete sich der k.u.n.s.t.verein Freital und schuf sich im ruinösen alten Einnehmerhaus Arbeits- und Ausstellungsräume: "Ach, hat jeder sein Ding gemacht, sag ich mal so, aber es gab Berührungspunkte." So beschreibt Wolfgang Petrovsky Gemeinsamkeiten ohne Enge. Und heute? Da sei der Künstler Matthias Jackisch nicht weit weg: "Wir kennen und schätzen uns, denk ich, aber so dick aufeinander sitzen wir nicht."

Curt Querner: Mädchen mit Blumen, um 1926/1927 Bildrechte: Städtische Sammlungen Freital /Schloss Burgk / Foto: Franz Zadnicek Eng verbunden fühlt sich Petrovsky immer noch dem Maler Andreas Küchler: "Der hatte in Freital das Atelier, er kam zu mir und ich zu ihm. Das war für mich eine spannende Zeit, umso schlimmer ist dann sein früher Tod gewesen, viel zu früh." Andreas Küchler, der hintergründige Melancholiker mit den dunkel leuchtenden Farben, ist in der Ausstellung mit dem Bild "Blauer Mond" von 1998 vertreten. Petrovsky selbst mit einer Hommage an ihn und einer Collage für den sozialdemokratischen Journalisten Kurt Heilbut, der in Auschwitz ermordet wurde.

Städtische Sammlungen als Kleinod

Die Stadt weiß durchaus zu schätzen, welches Kleinod sie mit den Städtischen Sammlungen, die auch Regional- und Bergbaugeschichte umfassen, hütet. Bürgermeister Uwe Rumberg sagt dazu: "Letztendlich entscheidet der Stadtrat über Haushaltsmittel. Da wurde eigentlich nie in Größenordnungen der Rotstift angesetzt, das ging immer sukzessive, aber doch wirtschaftlich vertretbar mit Schloss Burgk und den Städtischen Sammlungen nach oben." Siegfried Huth: Alte Weißeritzbrücke in Potschappel, 1963 Bildrechte: Städtische Sammlungen Freital /Schloss Burgk / Foto: Franz Zadnicek

Immerhin kann Kerstin Gäbler sogar über einen, wenn auch kleinen Ankaufsetat verfügen. Ein Katalog war in der Kürze der Zeit nicht zu stemmen, aber die Besucherinnen und Besucher können sich aus ausliegenden Blättern ihre eigene Mappe zusammenstellen.