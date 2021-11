Besonders die 30er-Jahre sind laut dem Direktor der Erfurter Kunstmuseen, Kai-Uwe Schierz, spannend, da "Fritz Winter da extrem auf so ne dunkle, sehr tonale Kunst abhebt. Die kaum Farbe hat. Und die mit so Lichteffekten umgeht. Da kommt sozusagen öfter so ein Lichtblitz mitten in ein tiefes Dunkel hinein."

Hängung in der Fritz-Winter-Ausstellung in Erfurt.

Plötzlich kehrt die Farbe wieder zurück in seine Bilder, anfangs noch umrahmt von dicken schwarzen Pinselstrichen. Diese aber verschwinden irgendwann auch, so dass am Ende seines Lebens rot, blau und grün in den verschiedensten Nuancen seine Bilder dominieren. Die Ausstellung in Erfurt, welche in enger Kooperation mit dem Emil-Schumacher-Museum entstanden ist, zeichnet mit rund 100 Werken den Weg eines Künstlers nach, der sich immer weiter entwickelt hat - und den es nun auch in Ostdeutschland zu entdecken gilt.