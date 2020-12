Galerien in Sachsen und Thüringen kommen besser durch die Corona-Krise

Galerien in Mitteldeutschland sind bisher besser durch die Corona-Krise gekommen, als große Galerien in anderen Städten. "In diesen Bundesländern gibt es wenige Galerien, aber die, mit denen wir sprechen konnten, haben nicht ganz so negative Messages vermittelt", sagte Birgit Maria Sturm, Geschäftsführerin des Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler, im Gespräch mit MDR KULTUR. "Das liegt möglicherweise daran, dass sie relativ konkurrenzfrei arbeiten können", erklärt Sturm weiter.

Denn in Sachsen und Thüringen finden sich nur vereinzelt größere Galerien, wie die Kunsthäuser in der Leipziger Baumwollspinnerei, die Gebrüder Lehmann in Dresden oder die Galerie Oben in Chemnitz. Ähnlich sähe es laut Sturm auch in Thüringen aus. "Diese Galerien konnten sich gut behaupten, weil sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Die Galerien haben alle nur drei statt regulär acht Ausstellungen machen können. Aber sie sind in der Region sehr gut vernetzt, werden auch als Berater konsultiert und können sich mit solchen Tätigkeiten eine Weile über Wasser halten", so Sturm.