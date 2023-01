Hans-Georg Kern alias Baselitz drückte in dem Dorf, das heute zu Kamenz gehört, die Schulbank. Bildrechte: dpa

Baselitz ist ein Kriegskind, über seine Erziehung sagte er in dem ausführlichen Gespräch mit MDR KULTUR, er sei "aufgewachsen wie Unkraut". Allerdings wohnt er mit seiner Familie in einem Schulgebäude mit einer Bibliothek, in der er auch die Welt der Kunst entdeckt. Die Eltern, beide Lehrer, sind entsetzt, dass er das Abitur nicht schafft und auch noch brotlose Kunst studieren will.



Ein Onkel in Dresden fördert hingegen seine künstlerischen Neigungen und "füttert ihn mit Bildern". So entdeckt er Ferdinand von Rayski, einen sächsischen Grafiker und Porträtmaler des 19. Jahrhunderts, die Alten Meister und sein schwieriges Verhältnis zur Sixtinischen Madonna. Raffaels idealisierte Schönheit berührt ihn nicht, das sei für ihn "Hollywood", wird er später sagen.



An der Dresdner Akademie wird er nicht angenommen, aber 1956 kann er ein Studium an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst in Berlin-Weißensee beginnen, u.a. beim "Paar am Strand"-Maler Walter Womacka. Nach nur zwei Semestern wird er wegen "gesellschaftspolitischer Unreife" exmatrikuliert. Er wollte lieber Bilder im Stil Picassos kreieren, als zum Arbeitseinsatz ins Kombinat zu fahren, heißt es über den Rausschmiss. Aber auch, dass die Arbeitsdisziplin im Studium zu wünschen übrig ließ.