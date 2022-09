Doch bald folgten Klagen und Vorwürfe des Machtmissbrauchs aus der eigenen Abteilung gegen die Kulturamtsleiterin. In diesem Frühjahr kündigte Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb ihr schließlich fristlos. Diese Entscheidung stieß in der Stadt auf Unverständnis und Widerstand. Jetzt übernimmt ihr Nachfolger.

Der 52-Jährige Felix Eckerle wurde 1970 in Karlsruhe geboren und studierte Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte sowie Kulturmanagement. Seit 2011 ist er als Chefdramaturg am Theater Altenburg Gera tätig.



Geras Oberbügrermeister Julian Vonarb zeigte sich sehr erfreut über die Neubesetzung, der eine intensive Suche vorangegangen war. Die Leitung des Kulturamts stelle aus seiner Sicht "eine Schlüsselstelle in der Stadt Gera dar", da das Kultur- und Freizeitangebot ein wichtiges Gut für die Bevölkerung sei. "Aus diesem Grund habe ich das Thema Kultur in meiner Amtszeit zum Chefthema gemacht und die Stärkung der Kultur stets vorangetrieben. Nun haben wir eine mehr als würdige Besetzung gefunden."



Theaterintendant Kay Kuntze sagte zudem, dass er die langjährige gute Zusammenarbeit mit Eckerle sehr schätze. Nun werde man sich um eine baldige Nachbesetzung seiner Position als Chefdramaturg bemühen, um einen schnellen Wechsel zu ermöglichen.