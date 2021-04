Kulturkorridor Gera zeigt Ausstellung zum Juri-Gagarin-Tag

Kakelbunt und rund – dafür ist der Leipziger Maler Michael Fischer-Art eigentlich bekannt. Doch er kann auch anders. Lebensechte Kosmonauten fliegen über die großen Leinwände in gedämpften Farben. Und unter einem der großen runden Kosmonautenhelme kann man das Gesicht von Fischer-Art selbst entdecken: "Ich würde so gern den blauen Planeten sehen".

Der Mann ist, wie sagt man so schön: abgespact. Ein bisschen verrückt, den Kopf in den Wolken und voller Leidenschaft und Neugier. Fasziniert von dem, was man nicht einfach haben kann. Und schon als Kind begeistert von Siegmund Jähn, unserem DDR-Kosmonauten. Die Verbindung: die Zeit, in der Künstler von der Außenwelt abgeschirmt sind - und das unerreichbare All.