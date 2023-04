Empfehlung "Schirmherrschaft" – Medienkünstler Günther Selichar stellt in Gera aus

"The Medium is the Message" ist ein berühmt gewordene These des Medienwissenschaftlers Marshall McLuhan. Übersetzt bedeutet sie so viel wie, es kommt nicht nur auf den Inhalt einer Nachricht an, sondern auch auf ihre Form. Den österreichischen Künstler Günther Selichar begleitet diese Erkenntnis seit vielen Jahren. Er findet, wir hinterfragen die mediale Dauerberieselung zu wenig und tut es deswegen mit seiner Kunst. In Kooperation mit dem Museum der Moderne in Salzburg zeigt die Kunstsammlung Gera nun Arbeiten von ihm.