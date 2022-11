Peter Wiaderek: zweiteiliges Kleid mit weitem zweistufigen Rock, 2008 Bildrechte: Bertram Kober

Der Name Peter Wiaderek ist nicht berühmt, sein Name tauchte in keiner Mode- oder Frauenzeitschrift wie der "Sibylle" oder der "Pramo" auf – denn zu DDR-Zeiten sollte der Ruhm eines Einzelnen nicht im Fokus stehen, sogenannte Stardesigner waren nicht vorgesehen. Man arbeitete im Kollektiv, dem Modeinstitut der DDR in Ostberlin. Auch das wird in der Schau beleuchtet.



Wiaderek stammt gebürtig aus dem thüringischen Auma und absolvierte seine Ausbildung zum Damenmaßschneider in Gera, einer Stadt mit einer langen Textil-Tradition. Ab 1975 entwickelte er als Kollektiv-Designer am Modeinstitut in Berlin aktuelle Trendkollektionen. Aufgrund von Materialengpässen konnten jedoch nicht alle Entwürfe produziert werden. Nach der Wende hatte er bis zu seiner Emeritierung 2009 die Professur Modegestaltung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin inne.