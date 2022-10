Gerda Lepke, Grüne Formation, 1972, Öl auf Rolltuch, 85 x 96 cm Bildrechte: Kunstsammlung Gera

Durch die großen Fenster ihres Atelierhauses in Gera kommt die Welt der Bäume zu Lepke, dort malt sie an ihren großformatigen Gemälden, oder besser – tupft und kleckst – Punkt für Punkt, Strich für Strich, bis die grüne Natur auf der Leinwand gerade noch so erkennbar ist. In der Orangerie sind nun einige dieser Landschaftsbilder zu sehen: Sie tragen Titel wie "Grüne Formation", "Palme" oder "Ostthüringische Landschaft".



Auch die von ihr so geliebte Dresdner Elblandschaft ist mehrmals zu entdecken. Oben der blaue Himmel, dann die grün-braunen Hänge, unten das blaue Wasser. Abstrahiert gemalt und doch erkennbar, wie Holger Saupe, Leiter der Kunstsammlung Gera betont: "Trotz all dieser übereinander gelegten Farben hat Gerda Lepke den Gegenstand nie verlassen. Sie ist keine reine abstrakte Künstlerin, das will sie gar nicht sein! Sie will vielmehr den Gegenstand umfassen, umschreiben. Und dann ein Bild von ihrer Wahrnehmung des Gegenstands liefern."