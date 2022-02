Zum 90. Geburtstag von Gerhard Richter ist in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden die Geburtstagsausstellung "Portraits. Abstraktionen. Glas" zu sehen. Bildrechte: Gerhard Richter 2021 (0165/2021) The Museum of Modern Art, New York. Gift of Jo Carole and Ronald S. Lauder and committee on Painting and Sculpture Funds, 1996