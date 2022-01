Frédéric Bußmann: Herr Gerlinger hat seit den frühen 50er-Jahren angefangen zu sammeln und bildet die gesamte Entwicklung der Brücke ab – von der Frühzeit bis zum Ende und darüber hinaus. Insofern ist es wie eine enzyklopädische Sammlung, ein Lebenswerk eines hochintelligenten und wissenden Mannes. Es macht uns natürlich alle etwas perplex, dass die Sammlung in alle Winde, in alle Richtungen zerstreut wird.

Gerlinger hat immer auch mit Museen zusammengearbeitet und Teile der großen Sammlung als langjährige Leihgaben zur Verfügung gestellt, zum Beispiel auf Schloss Gottorf, in der Moritzburg Halle, zuletzt im Buchheim-Museum in Bernried. Es hat nicht immer im Guten geendet. Ist dieser Sammler ein sehr eigensinniger Mensch oder was steckt hinter dieser Aktion?

Ich kann das persönlich nicht einschätzen, weil ich ihn nicht kenne. Aber offensichtlich hat er sich mehr erwartet oder anderes erwartet und war anscheinend doch enttäuscht, dass er nicht bekommen hat, was er wollte. Was jetzt im Detail dahinter steckt, müssen Sie die Kollegen vor Ort fragen.

Seine Reaktion, das jetzt alles zu verkaufen, lässt darauf schließen, dass er dann doch etwas enttäuscht war und sich gesagt hat: okay, dann lieber an eine jüngere Generation von privaten Sammlern abgeben, aber vielleicht auch an Museen abgeben. Gleichzeitig sprengt das natürlich sein Lebenswerk. Und das ist für die öffentliche Hand, für öffentliche Museen in Deutschland natürlich ein Verlust.