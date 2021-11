Bleibt abzuwarten, wie der junge Historiker Martin Sladeczek sich in diesem Fahrwasser schlägt. Er hat in den letzten Jahren an der Uni Jena gelehrt, hat bislang noch kein Museum geleitet. Und auch die Zusammenarbeit mit Stadtspitze und Stadtrat könnte schwierig werden, Kulturbelange stoßen dort nicht immer auf offene Ohren. Doch das trübt die Laune von Sladeczek derzeit nicht. Er will neue Akteure ins Boot holen, Stiftungen, Gesellschaften, vielleicht auch die Universität. Und mit ihnen die Erfurter Museumsszene gemeinsam stärken. Auch die Stadt an sich solle zum Museum werden: "Das ist auch so ein Baustein, den man in den nächsten Jahren weitergehen muss. Dass man eben Interesse weckt für das, was hier auch an baulichen Schätzen vorhanden ist. Die meisten touristischen Hinweise an Gebäuden stammen vom Stadtjubiläum 1992. Sie sind größtenteils inhaltlich fragwürdig, oder überholt. Und bilden eben auch diese Besonderheiten viel zu wenige ab."