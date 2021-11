Als Bruno Taut 1921 als Stadtbaurat nach Magdeburg berufen wurde, war seine erste Amtshandlung, die Häuser der Stadt bunt anmalen zu lassen. Farbige Architektur für kleine Leute wollte Taut schaffen, ganz im Sinne der Neuen Sachlichkeit, der Moderne. Die Gartenstadt-Kolonie im Magdeburger Stadtteil Reform zum Beispiel stammt aus seiner Feder. Stöneberg erklärt weiter: "Er war ein unglaublich starker Impulsgeber. Er hat Magdeburg so ein bisschen den Kopf gewaschen, es wachgerüttelt mit dieser Aktion des bunten Magdeburgs, um sich der Moderne zuzuwenden." Die Siedlung Reform wird seit einigen Jahren in ihrer ganzen Farbenpracht denkmalgerecht instandgesetzt.

Doch wie kommt ein Architekt dazu, sich mit einem Glaskastenspiel für Kinder zu beschäftigen? Die Antwort ist simpel: Baukästen zu entwerfen war in den 1920er-Jahren eine normale Beschäftigung für Architekten – schließlich sollte der Nachwuchs spielerisch an die Moderne herangeführt werden.

Der Glasbaukasten "Dandanah" mit Ideen zum Nachbauen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In die Serienproduktion schaffte es der Tautsche Glasbaukasten allerdings nie. Ein möglicher Grund könnte laut Stöneberg gewesen sein, "dass es in die Inflationszeit hinein geraten ist, wo alles schwer zu finanzieren war." Außerdem vermutet Stöneberg, dass Glasspielzeug zu gefährlich für Kinder war: "Wir haben ja gesehen, wie viele auch beschädigt sind. Ich glaube, dass sich keine Geldgeber gefunden haben, weil es doch sehr delikat ist und für Erwachsenenhände mehr geeignet ist als für Kinderhände."



Der Glasbaukasten "Dandanah" ist also ein seltener Prototyp, etwas Besonderes und Wertvolles. Weltweit sind lediglich neun weitere Exemplare bekannt. Darum soll dieser Prototyp nach dem Umbau des Museums Teil der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte werden.