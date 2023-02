Werkstattbesuch in Cursdorf Thüringische Tradition: Wie diese Glaskünstlerin zu ihrem Handwerk kam

Cursdorf in Thüringen war früher bekannt für seine Glasbläser-Tradition. Heute gibt es in dem kleinen Ort nur noch wenige Glaskünstlerinnen. Eine von ihnen ist Anja Stötzer, die ihre filigranen Figuren, Orchideenstäbe und Schmuckstücke aus Glas in Handarbeit anfertigt. Obwohl die 46-jährige aus einer Glasbläserfamilie stammt, entdeckte sie ihren Berufswunsch erst bei einem Urlaub in Italien – auf der weltberühmten Glasbläser-Insel Murano.