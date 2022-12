Ihre Popularität spiegelt sich aber auch in einer Fülle von Porträts. Karsch gehörte zu den am häufigsten dargestellten Dichterinnen des mittleren 18. Jahrhunderts, sagt Pott, obwohl sie keine Schönheit war. Das zeigt auch das einzige überlieferte Porträtgemälde.

"Karsch war mit diesem Bildnis, was manche Besucher erst erschreckt hat, wenn sie reinkommen, sehr zufrieden", so die Kuratorin. "Sie fand es wunderbar, weil sie wach erscheint, mit der Feder in der Hand, mit geradem Rücken, selbstbewusst als Autorin."

Briefe an Gleim sind Highlights in der Ausstellung zur Poetin Anna Louisa Karsch in Halberstadt. Bildrechte: Gleimhaus – Museum der deutschen Aufklärung, Halberstadt

In dem berühmten Tränenbrief heißt es: "Du iezt niederfallende Trähne, du gehe hinn und sag Ihm daß ich den ganzen Wehrt Seiner Freundschaft fühle zürnen Sie nicht vortrefflicher Freund, dass ich ihnen diese Trähne nachkommen lasse es sind Kinder meine Liebe", zitiert Direktorin Ute Pott. Auf dem Papier würden sich an dieser Stelle relativ viele Tränen befinden.

"Diese Schwierigkeiten der Bedingungen, vom Schreiben zu leben, das ist natürlich etwas, was Autorinnen und Autoren bis die Gegenwart beschäftigt", so Ute Pott. "Alleinerziehend mit Kindern unterwegs zu sein, wie auch Anna Louisa Karsch, abhängig zu sein, manchmal von Gönnern, von Auftraggebern. Was muss man jetzt schreiben, was macht die froh? Das sind so Fragen, die schon bei Anna Louisa Karsch auftauchen."