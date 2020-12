300. Geburtstag von Münchhausen Gleimhaus Halberstadt lüftet Geheimnisse der Münchhausen-Geschichten

Das Gleimhaus Halberstadt nimmt den 300. Geburtstag des Geschichtenerzählers Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen zum Anlass für eine Ausstellung. Bereits mehrfach in diesem Jahr verschoben findet "Wunderbare Geschichten des Freiherrn von Münchhausen. Text - Bild - Kuriositäten" nun digital statt. Per Video ist auf der Homepage des Gleimhauses sowie auf dessen Youtube-Kanal ein Rundgang durch die Ausstellung zu erleben. Erläutert werden in den Filmen die Entstehung der Münchhausen-Geschichten und ihre Bedeutung. Sukzessive werden weitere Filme veröffentlicht.