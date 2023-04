Am Beispiel Baldwin Zettls, der u.a. bei Werner Tübke in Leipzig studiert hat, zeigt sich noch ein weiterer Aspekt, der die meisten der über 60 in der Ausstellung vertretenen Künstlerinnen und Künstler verbindet: Ihre Ausbildung haben sie größtenteils an den beiden sächsischen Kunsthochschulen absolviert, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst sowie an der Dresdner HfBK – beides Akademien, an denen die traditionsreichen grafischen Künste gelehrt und in den hauseigenen Werkstätten verfeinert werden können.