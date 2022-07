Festival will die Sinne und das Miteinander mit Kunst schärfen

Das Osmodrama von Wolfgang Georgsdorf ist der Auftakt zu einem Festival, das sich den Aufbruch aus der Pandemie auf die Fahnen geschrieben hat. Einer Pandemie, in der viele durch eine Coronaerkrankung ihren Geruchssinn zeitweise eingebüßt haben. "Ich wollte dieses Projekt gern mit einem Angebot versehen, wo man zum Beispiel, wenn man an einem Geruchsverlust leidet, die Möglichkeit hat, seinen Geruchssinn zu trainieren und vielleicht wieder zu erlangen", so Kuratorin Sabine Zimmermann-Törne über das Osmodrama, das in Görlitz Teil eines wissenschaftlichen Forschungsprojektes ist.

Wir haben alle so unterschiedliche Erfahrungen in der Pandemie gemacht und gleichzeitig ist es so eine unglaubliche Kollektiverfahrung. Festivalkuratorin Sabine Zimmermann-Törne

Beim Festival "1.000 & Deine Sicht" im Dreiländereck steht das Riechen aber vielmehr exemplarisch für alle Sinne, die wieder geschärft werden sollen, gerade im Miteinander – über die Grenzen hinweg und über alle Gräben, die sich zwischenmenschlich während der Pandemie aufgetan haben. "Wenn wir darüber sprechen, dann brauchen wir Lösungsansätze und wir müssen Situationen schaffen, die jeden berücksichtigen, wo jeder eine Andockmöglichkeit hat", erklärt die Festival-Kuratorin. "Wir haben alle so unterschiedliche Erfahrungen in der Pandemie gemacht und gleichzeitig ist es so eine unglaubliche Kollektiverfahrung." Das Kunstprojekt "Eimerweise Sonnenlicht" will mit Farbfiltern helfen, die Sicht auf die Dinge zu verändern und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Bildrechte: Forschungsgruppe Kunst

Ausstellungen der Zittauer Museen im tschechischen Liberec

Peter Knüvener, Direktor der Städtischen Museen Zittau und Ausrichter des Festivals, ergänzt: "Das ist so ein spielerischer Umgang mit diesen Erlebnissen der Pandemie und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann". Das eine sei die bildende Kunst in Zittau, das andere das Osmodrama in Görlitz. Auf dem Festival gehe es aber auch um den "Umgang mit den vielen noch offenen Fragen", so Knüvener, der eine Ausstellung in der Zittauer Baugewerkeschule als Beispiel nennt. "Ich denke, das ist vielleicht ganz heilsam, dass man damit auch ganz offen umgeht", erklärt der Museumsdirektor.

Bis in den kommenden Sommer hinein sind unter anderem Kunstausstellungen geplant, eine ist bereits zu sehen auf Aufstellern mitten in Görlitz, Zittau und im tschechischen Liberec. Ab Herbst 2022 wird dann der Jazz-Train im Dreiländereck Fahrgäste mit auf musikalische Tour nehmen – und bis dahin werden Wolfgang Georgsdorfs Osmodramen neue Geruchswelten erschließen.