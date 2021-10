Lucas Cranach d. Ä.: Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers, um 1530 und vor der Teilung, Aufnahme von 1936. Das Gemälde wurde zersägt, um es markttauglicher zu machen. Bildrechte: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha

Um 1530 enstand das Gemälde der "Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers" in der Werkstatt von Lucas Cranach dem Älteren. 1644 kam es in die herzogliche Sammlung. Dort aber findet sich heute nur noch die Tafel mit dem abgetrennten Haupt des Märtyrers auf einem silbernen Teller. Denn 1936 war der obere Teil des Gemäldes mit der fürstlich gekleideten Salome abgesägt und in den Kunsthandel gegeben worden. Nur der Teil mit der sogenannten Johannesschüssel kehrte im selben Jahr zurück. Die Salome-Darstellung galt als verschollen.



Laut Kurator Timo Trümper erfolgte der "Eingriff", weil die Kunststiftung in den 1920er- und 1930er-Jahren in Finanznot war. Innerhalb der reichen Gothaer Cranach-Sammlung schien das Bild entbehrlich, zumal es der Werkstatt und nicht dem Meister selbst zugeschrieben worden war. Die Aufteilung machte es sozusagen marktgängiger. Trümper zufolge wurde aus der negativ konnotierten biblischen Gestalt, einer mordenden "femme fatale", so ein unverfängliches Frauenbildnis. Angeboten wurde es demnach 1972 durch den Kunsthandel P.de Boer in Amsterdam als ein Porträt der Sibylle von Sachsen. 2012 stand das Cranach-Fragment bei Christie's in London zum Verkauf, seither gilt es als verschollen.



Der fehlende obere Teil des Gemäldes mit der Salome-Darstellung wird in der Ausstellung als Reproduktion zu sehen sein, zusammen mit dem noch vorhandenen unteren Teil, dem Fragment mit der Johannesschüssel.