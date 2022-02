Umfangreiche Forschungsausstattung

An verschiedenen Stationen kann der Besucher beim Bromacker-Lab eintauchen in das Ökosystem des Bromackers vor 290 Millionen Jahren. Es gibt Vitrinen, Lupen, Videowände, Touchscreen-Installationen –die Besucherinnen und Besucher sollen aktiv und selbst zum Forscher werden.

Dafür hat die Kuratorin auch Grabungsboxen aufgestellt, bei denen man selbst den Aha-Effekt erleben könne "Ich habe was gefunden! Was ist es denn?" Das können der Besucher dann in der Ausstellung herausfinden, so Schulz, denn was in den Grabungsboxen ist, sei auch im Original in der Ausstellung zu finden. Winzig kleine und große Fossilien gibt es, darunter auch noch nie gezeigte Objekte. Über den auf dem Bromacker gefundenen Fährten wird mittels Hologram das Lebewesen projiziert. Bildrechte: Lutz Ebhardt, Stiftung Schloss Friedenstein Gotha

Urzeitliche Fährten und Tiere als Hologramme

Das Besondere des Bromackers wird in der Hologramm-Vitrine sichtbar. Es sind Fährten und die dazugehörigen Tiere – beides wurde am Bromacker gefunden, sagt Kuratorin Schulz. "Und hier in der Hologramm-Vitrine können wir eben mal sehen, was moderne Forschung bedeutet: Hier wurde zum Beispiel der Orobates, der diese Fährten hinterlassen hat, animiert als Hologramm und darunter ist die dazugehörige Fährtenplatte zu sehen." Das Bromacker-Lab auf Schloss Friedenstein Bildrechte: Lutz Ebhardt/Stiftung Schloss Friedenstein Gotha

Ständige Verbesserung und Erweiterung

Die Ausstellung wird alle drei Monate ergänzt. Die Bromacker-Forschung soll durch das Lab transparent gemacht werden. Was aus den Vitrinen verschwindet und neuen Objekten und Forschungsergebnissen Platz macht, wandert in die digitale Ausstellung im Lab, die über einen Touchscreen erlebbar wird. Am Ende wollen die Forscher das Ökosystem Bromacker rekonstruieren können. Das soll dann auch der Schlusspunkt der Ausstellung sein – in einigen Jahren. Bis dahin wird sich das Bromacker-Lab immer wieder wandeln und wachsen. Grabungen am Bromacker im Jahr 2008 Bildrechte: Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie / Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / Foto: Kerstin Fohlert